Airbus : en hausse, un analyste confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3,5% après l'annonce de ses résultats. Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 88 E. Airbus a publié un 2ème trimestre 2020 légèrement inférieur aux attentes d'Oddo avec une perte opérationnelle sous-jacente de 1 226 ME (Oddo BHF : -1 271 ME, Consensus : -1 027 ME) pour un CA en recul de 55% à 8.3 MdE. Hors éléments exceptionnels, la perte opérationnelle chez Airbus Commercial à 0.6 MdE est plus forte que notre estimation de 354 ME (153 livraisons de moins qu'au T2 2019). ' Sans surprise, la société ne communique pas de guidance détaillée mais indique avoir ajusté à la baisse depuis 1 mois sa cadence sur l'A350 de 6 à 5 appareils par mois (les autres cadences restent inchangées dont 4 A220, 40 A320 et 2 A330) ' indique Oddo.

