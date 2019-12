Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : en hausse, mais un analyste reste neutre Cercle Finance • 17/12/2019 à 12:05









(CercleFinance.com) - Le titre Airbus avance ce mardi de +0,5%, alors que l'analyste Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, estimant que 2020 sera une année de transition pour le géant de l'aviation européen. '2020, ou au moins la première partie de l'année, s'apparente à nos yeux comme un exercice de transition avec une étape cruciale vers la linéarisation de la génération de FCF et un travail sur la FAL de l'A321 qui permettra de garantir à terme un supplément de rentabilité sur les avions en carnet', retient notamment le broker, qui revoit à la hausse son objectif de cours après 'une mise à jour des pairs et de [son] WACC (coût moyen pondéré du capital, ndlr)'. La cible du broker, 117 euros, ne laisse cependant entrevoir qu'un potentiel de baisse, de -9%.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.65%