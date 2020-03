Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : en forte baisse, les prévisions d'un analyste Cercle Finance • 27/03/2020 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le titre Airbus chute ce matin de près de 4,5%. Crédit Suisse a confirmé ce matin son conseil à surperformance mais abaisse son objectif de cours à 87 E contre 170 E en raison des livraisons et des estimations de bénéfices inférieures. ' Nous réduisons nos prévisions globales de livraison à 785/820/895/999 pour 2020-2023, -11% / - 15% / - 10% / - 3% par rapport à nos prévisions précédentes, et laissons nos attentes pour 2024 inchangé à 1085 ' indique Crédit Suisse. ' Nous avons réduit nos estimations d'EBIT pour 2020-24 de -35% / - 46% / - 38% / - 21% / - 12%. Pour 2022, nous avions auparavant une prévision d'EBIT de 10,9 milliards d'euros, qui passe à 6,7 milliards d'euros. Pour 2024, nos prévisions tombent à 11,0 milliards d'euros contre 12,5 milliards d'euros. Nos prévisions FCF chutent de 73% pour 2020 à 1,1 milliard d'euros ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -5.24%