Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Emirates Airline commande 50 A350XWB à Dubai Airshow Cercle Finance • 18/11/2019 à 10:46









(CercleFinance.com) - Airbus et Emirates Airline ont signé un contrat d'achat portant sur 50 A350-900, les gros-porteurs de dernière génération d'Airbus. La commande a été signée au Dubai Airshow 2019. L'avion est doté de la dernière conception aérodynamique, d'un fuselage et d'ailes en fibre de carbone, ainsi que de nouveaux moteurs économes en carburant Rolls-Royce Trent XWB. Ces dernières technologies génèrent des coûts d'exploitation réduits de 25%, ainsi qu'une réduction de 25% de la consommation de carburant et des émissions de CO2. ' L'A350 apportera à sa flotte des avantages économiques et environnementaux imbattables ', a déclaré Guillaume Faury, directeur général d'Airbus. 'Nous sommes impatients de voir l'A350 voler aux couleurs d'Emirates!'

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.28%