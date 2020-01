Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : édition de l'ACH130 avec Aston Martin Cercle Finance • 03/01/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - Airbus Group annonce la présentation ce jour, à Courchevel, de l'ACH130 Aston Martin Edition, la première offre dans le cadre du partenariat annoncé récemment entre Aston Martin Lagonda et sa filiale Airbus Corporate Helicopters. Selon le constructeur aéronautique, cette édition 'équipée de quatre designs intérieurs et extérieurs d'Aston Martin répondra aux attentes de propriétaires et pilotes d'hélicoptères appréciant les plaisirs des voitures de luxe sur mesure à haute performance'.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.55%