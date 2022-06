Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: easyJet passe une commande de 56 appareils information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 09:44









(CercleFinance.com) - easyJet a annoncé mardi avoir passé à Airbus une commande estimée à quelque 6,5 milliards de dollars (environ 6,2 milliards d'euros) portant sur l'acquisition de 56 appareils A320neo.



Dans un communiqué, la compagnie aérienne à bas coûts précise que cet accord s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'options et de droits d'achat qui avaient été déterminés lors d'un précédent contrat conclu en 2013.



En parallèle, le transporteur britannique a décidé de convertir une commande qui prévoyait la livraison de 18 A320neo entre 2024 et 2027 pour la transformer en achat de 18 A321neo, la version allongée de l'A320.



Dans un communiqué, Johan Lundgren, le directeur général d'easyJet, explique que les nouveaux appareils sont destinés à remplacer la flotte vieillissante d'A319 et d'A320 exploités par la compagnie low-cost.



Aux prix catalogue de 2018, le montant total de la commande ressort à 6,5 milliards de dollars, un montant qui devrait être 'significativement revu à la baisse' en raison des ristournes prévus dans l'accord de 2013.



Les 56 appareils A320neo doivent être livrés entre 2026 et 2029.



Suite à cette annonce, l'action easyJet progressait de 0,8% mardi matin à la Bourse de Londres tandis que le titre Airbus s'adjugeait près de 2% à Paris.





