Airbus: easyJet confirme une commande de 56 A320neo information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 16:30

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mercredi la confirmation par la compagnie britannique à bas coûts easyJet d'une commande de 56 appareils de la gamme A320neo, estimée à plus de six milliards de dollars selon les prix catalogue.



La commande, officialisée à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni), prévoit notamment la conversion d'une commande qui portait sur 18 A320neo en autant de A321neo, un modèle de plus gros gabarit.



Dans son communiqué, Airbus rappelle qu'easyJet exploite aujourd'hui une flotte composée de 300 appareils de la famille A320, qui s'étend du A319 au A320ceo, en passant par l'A320neo et l'A321neo.



Cela fait du transporteur 'low cost' le premier client du monocouloir-vedette de l'avionneur, qu'il utilise afin d'assurer plus d'un millier de liaisons en Europe.



Au total, Airbus dit avoir reçu plus de 8100 commandes d'appareils pour la famille A320 de la part de 130 clients