Airbus : easyJet commande 12 avions A320neo

(CercleFinance.com) - easyJet a exercé ses droits d'achat afin d'augmenter sa flotte d'A320neo de 12 nouveaux avions. L'accord porte la commande totale de la compagnie pour la famille A320neo à 159 appareils et la commande globale pour les allées monocellulaires d'Airbus à 480.

easyJet exploite actuellement plus de 1 000 liaisons avec une flotte de 333 appareils de la famille A320 (39 appareils A320neo et 294 A320ceo) et dessert plus de 155 aéroports européens dans plus de 30 pays.

easyJet est devenue le plus gros parc européen de la famille A320 et est également le plus gros client européen pour le NEO.

A fin d'octobre 2019, la famille A320neo avait reçu plus de 7 000 commandes fermes de plus de 110 clients dans le monde.