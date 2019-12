Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus DS : souhaite améliorer la structure de ses coûts Cercle Finance • 17/12/2019 à 18:15









(CercleFinance.com) - La direction d'Airbus Defence and Space a contacté aujourd'hui les représentants du personnel pour discuter des éventuelles mesures à prendre afin d'améliorer la structure de coûts. ' Bien que les perspectives sous-jacentes demeurent solides, notamment dans nos coeurs de métier, notre division a traversé au cours des trois dernières années des turbulences inattendues dont l'impact sur les prises de commandes, l'EBIT et la performance globale n'a pu être compensé par les efforts d'amélioration continue. Notre objectif consiste à assurer la compétitivité à long terme de notre division et à assurer son avenir. ' a déclaré Dirk Hoke, Directeur exécutif d'Airbus Defence and Space. ' L'entreprise s'engage à préciser ses intentions en temps utile et à poursuivre un dialogue constructif avec les représentants du personnel ' rajoute la direction.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.52%