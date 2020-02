Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus-Discussions la semaine prochaine sur des baisses d'effectifs dans la division militaire Reuters • 15/02/2020 à 12:05









MUNICH, 15 février (Reuters) - Le responsable de la division militaire d'Airbus AIR.PA a annoncé l'ouverture la semaine prochaine de discussions avec les syndicats sur des suppressions d'emplois, en raison des difficultés persistantes du programme d'avion militaire A400M. "Nous entamerons bientôt les premières discussions avec le comité d'entreprise européen", a déclaré samedi à Reuters Dirk Hoke, le chef d'Airbus Defence and Space, dans un entretien dont la publication était autorisée samedi, ajoutant que ces discussions se tiendraient sur le plan national en Allemagne. Des problèmes techniques récurrents de l'A400M ont conduit l'armée de l'air allemande à refuser la livraison de deux appareils à l'automne dernier. Le groupe a passé sur ce programme une charge de 1,2 milliard d'euros dans ses comptes 2019, en raison de l'assombrissement des perspectives à l'export de cette appareil, alors que l'Allemagne oppose un veto à des ventes d'A400M à l'Arabie saoudite, un client potentiel prometteur. Airbus Defence and Space, dont le siège est en Allemagne, emploie 34.000 personnes - dont 13.000 en Allemagne - et contribue pour environ un cinquième au chiffre d'affaires du groupe. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LEAD 2-Airbus optimiste sur ses résultats après une perte liée à un litige, l'A400M en 2019 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Sabine Siebold et Alexander Huebner, version française Jean-Michel Bélot)

