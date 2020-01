AIRBUS devrait passer une provision de 3,6 milliards d'euros dans ses comptes

(AOF) - Airbus devrait finalement passer une provision de 3,6 milliards d'euros dans ses comptes 2019. Cette dernière est liée à la conclusion un accord de principe avec le parquet national financier français, son homologue britannique, le Serious Fraud Office, et les autorités américaines à propos d'enquêtes pour pots-de-vin et corruption présumés. Ces accords doivent encore être validés de manière définitive.