Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus : dévisse de -10% sous 133,5E information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Airbus dévisse de -10% sous 133,5E, ouvrant au passage un 'gap' de rupture sous 148E que rien ne laissait présager et qui prend tous les investisseurs par surprise.

Le titre efface la totalité de ses gains depuis le 22 novembre 2023 et semble susceptible de venir tester le seuil pivot des 127E assez rapidement (ex-résistance des 29/09 et 17/10/2023, ex-plancher du 18/08/2023).





Valeurs associées AIRBUS 132,14 EUR Euronext Paris -11,18%