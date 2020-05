Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : développe une solution pour les opérations de fret Cercle Finance • 30/04/2020 à 15:47









(CercleFinance.com) - Airbus développe une solution permettant aux compagnies aériennes d'utiliser leurs gros-porteurs pour des opérations de fret. Des modifications pour les avions des familles A330 et A350 permettront aux compagnies d'installer des palettes de fret, directement fixées sur les rails de sièges du plancher cabine, après dépose des sièges passagers. Cette solution permettra de pallier la pénurie mondiale de transport de fret aérien, due à l'immobilisation au sol généralisée des avions long-courriers dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Elle permettra en particulier de répondre à la forte demande de vols humanitaires. La possibilité d'utiliser le SB sera également valable après la pandémie de Covid-19.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.87%