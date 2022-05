Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: deux nouveaux satellites lancés dans l'année information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 14:20









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que les deux derniers satellites, 5 et 6, de la constellation Pléiades Neo, construite, détenue et exploitée par Airbus, sont 'en bonne voie pour un lancement dans le courant de l'année, après des tests finaux réussis dans les salles blanches de Toulouse.'



Les deux satellites doivent être lancés simultanément sur le lanceur européen Vega C depuis Kourou, en Guyane, indique Airbus.



Pour ce lancement double, les ingénieurs spatiaux d'Airbus ont mis au point une conception intelligente et efficace sans adaptateur, où les satellites sont empilés l'un sur l'autre, reliés uniquement par une bande de serrage.







