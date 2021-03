Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : deux nouveaux H225 pour la Garde côtière japonaise Cercle Finance • 30/03/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'après avoir reçu son dixième hélicoptère H225 en février de cette année, la Garde côtière japonaise (JCG) étendra sa flotte avec deux nouveaux H225, portant sa flotte totale de Super Puma à 17, comprenant deux AS332 et 15 H225. Les nouveaux hélicoptères rejoindront sa flotte croissante pour soutenir les activités côtières territoriales, l'application de la sécurité, ainsi que les missions de secours en cas de catastrophe dans le pays, précise le constructeur aéronautique. La flotte H225 de JCG est couverte par le support matériel HCare Smart, programme personnalisé de disponibilité qui permet à l'agence de se concentrer sur ses opérations aériennes tandis qu'Airbus gère ses actifs.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.70%