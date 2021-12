Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: deux nouveaux 'Dragon' pour la Sécurité Civile information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 16:36









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi que la Direction générale de l'armement (DGA) française lui avait commandé deux nouveaux appareils H145 en vue de moderniser la flotte de la Sécurité Civile.



Le groupe d'aéronautique précise que ce contrat fait suite à un accord conclu l'an dernier, qui prévoyait la livraison de deux premiers H145 qui ont été réceptionnés ce mois-ci.



Depuis ses 23 bases à travers le territoire, la Sécurité Civile exploite une flotte de 33 hélicoptères EC145, des 'Dragon' qui assure le sauvetage d'une personne toutes les 33 minutes.





