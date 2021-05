Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : deux H160 supplémentaires pour la Marine nationale Cercle Finance • 20/05/2021 à 16:19









(CercleFinance.com) - La Direction générale de l'armement (DGA) a confirmé à Airbus Helicopters, Babcock et Safran Helicopter Engines l'option d'achat portant sur deux hélicoptères H160 pour la Marine française. Ces deux appareils compléteront les quatre H160 déjà contractualisés en 2020, dont le premier est en cours d'assemblage dans l'usine Airbus Helicopters de Marignane. Configurés pour le sauvetage en mer, les six H160 seront mis en oeuvre progressivement à partir de mai 2022, sur la base aéronavale (BAN) de Lanvéoc-Poulmic, l'aéroport de Cherbourg et la BAN d'Hyères. Les six hélicoptères H160 seront militarisés a minima par la société d'ingénierie Babcock qui assurera notamment l'installation du système optronique Euroflir 410 de nouvelle génération de Safran Electronics & Defense.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.03%