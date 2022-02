Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: deux accords de formation avec l'ITE de Singapour information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 14:57









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé deux accords avec l'Institute of Technical Education (ITE), accords qui permettront aux deux parties d'étendre leur collaboration dans le domaine de la formation aérospatiale.



Le premier est un protocole d'accord, dans lequel le constructeur aéronautique européen soutiendra l'ITE dans le développement des futures générations d'ingénieurs et de mécaniciens conformément aux normes de l'industrie aéronautique.



De plus, sa filiale Testia soutiendra l'ITE dans le développement de capacités d'essais non destructifs pour son programme de formation, dont des sessions pratiques et des projets de groupe, ainsi que des conférences technologiques pour les étudiants.





