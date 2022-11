Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: des formations avec des outils en réalité virtuelle information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 16:25









(CercleFinance.com) - Le groupe présente Airbus Virtual Procedure Trainer qui permet aux pilotes d'apprendre les procédures à l'aide de la réalité virtuelle.



La formation avancée aux procédures pour les pilotes est désormais possible sans utiliser de simulateur de vol ni d'entraîneur aux procédures sur site.



La solution logicielle plonge les stagiaires dans un cockpit virtuel et les coache sur les procédures d'exploitation standard (SOP) d'Airbus.



Le groupe Lufthansa sera le client de lancement de la nouvelle solution présentée à l'EATS (European Airline Training Symposium) 2022 à Berlin.



'Grâce à notre Virtual Procedure Trainer, les pilotes ont manifestement appris les procédures de manière plus efficace et efficiente, offrant la possibilité de raccourcir leur cours de qualification de type', déclare Fabrice Hamel, vice-président d'Airbus Flight Operations & Training.



'Le nouvel outil offre également beaucoup plus de flexibilité car les stagiaires peuvent choisir de s'entraîner seuls avec une IA, ou ensemble en ligne'.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.72%