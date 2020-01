Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : des avancées pour les biocarburants durables Cercle Finance • 27/01/2020 à 14:09









(CercleFinance.com) - Airbus, Air France, Safran, Suez et Total saluent les avancées en faveur de l'émergence d'une filière de biocarburants durables pour l'aviation en France. Les groupes se félicitent du lancement d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI). La première étape va permettre d'identifier les projets d'investissement dans des unités de production de biocarburants durables pour l'aviation de deuxième génération en France, mais aussi des mesures d'accompagnement et d'incitations permettant de favoriser ces investissements. ' La mise en place d'une filière économiquement viable et pérenne est indispensable à l'accélération de l'utilisation des biocarburants durables dans l'aviation et donc à la réduction des émissions nettes de CO2 du transport aérien ' indique le groupe.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.88%