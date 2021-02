Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : derniers tests pour le satellite Eutelsat Hotbird Cercle Finance • 12/02/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space annonce avoir franchi une étape clé dans la fabrication du premier satellite conçu sur la nouvelle plateforme Eurostar Neo, avec l'intégration réussie des modules de service et de communication d'Eutelsat Hotbird 13F. Le satellite Eutelsat Hotbird 13F va désormais pouvoir entamer la dernière série de tests en vue de son lancement, indique Airbus. Avec la nouvelle plate-forme Eurostar Neo, la capacité de charge utile peut être considérablement augmentée : Eutelsat Hotbird 13F et 13G auront tous deux une puissance de 22 kW et une masse au lancement de 4500 kg.

