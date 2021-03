Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : dernier hélicoptère H145 livré à l'armée allemande Cercle Finance • 19/03/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé vendredi la livraison du septième et dernier H145, son hélicoptère bimoteur léger, au service de recherche et de sauvetage de la Bundeswehr, l'armée allemande. La livraison, qui s'est réalisée conformément au budget et au délai impartis, va permettre à la la Bundeswehr d'exploiter rapidement l'appareil depuis sa base de Holzdorf, située dans le nord du pays. Le nouveau H145 est notamment équipé de caméras à hautes performances, de projecteurs, de systèmes de balise de détresse, d'équipements médicaux, de treuils de sauvetage et de systèmes d'accrochage permettant, entre autres, l'installation d'extincteurs d'incendie.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.09%