Airbus démarre son programme pluriannuel de rachat d'actions

Airbus fait part du lancement de son programme pluriannuel de rachat d'actions, approuvé par son conseil d'administration et annoncé le 21 juillet 2026, une initiative qui "s'inscrit dans la volonté du groupe de renforcer davantage la rémunération de ses actionnaires".

Le programme sera exécuté sur le marché en plusieurs tranches, sur une période s'achevant au plus tard le 31 juillet 2029, pour un montant total pouvant atteindre 5 MdsEUR (ou l'équivalent en actions). Airbus prévoit d'annuler les actions acquises dans le cadre de ce programme.

La première tranche sera mise en oeuvre du 9 novembre au 23 décembre prochain, pour un montant maximal de 800 MEUR. Le rythme des rachats et le montant total des actions rachetées durant cette période dépendront des conditions de marché.

Le constructeur aéronautique a mandaté une société d'investissement pour assurer l'exécution de cette première tranche. Celle-ci prendra ses décisions concernant le calendrier des achats de manière indépendante du groupe.