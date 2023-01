Airbus : Delta Air Lines commande une douzaine d'avions A220-300

(AOF) - Delta Air Lines a passé une commande ferme pour une douzaine d'avions Airbus A220-300 supplémentaires, portant la commande ferme totale de la compagnie aérienne pour les A220 à 119 avions (45 A220-100 et 74 A220-300). Au fil des ans, Delta a commandé l'A220 à quatre reprises et est aujourd'hui le plus grand client et opérateur d'A220. " Cette quatrième commande en seulement quatre ans par un transporteur de premier plan comme Delta est une approbation des plus gratifiantes ", a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial et Head of International d'Airbus.