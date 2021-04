Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Delta Air Lines a commandé 25 avions A321neo Cercle Finance • 23/04/2021 à 08:25









(CercleFinance.com) - Delta Air Lines a passé une commande ferme de 25 avions A321neo (New Engine Option). Cette commande s'ajoute à la commande de 100 avions A321neo de Delta en 2017. Ces avions seront propulsés par des moteurs Pratt & Whitney PW1100G-JM. De plus, Delta a accéléré la livraison de deux avions A350-900 ainsi que de deux A330-900neo. Cette dernière commande de Delta Air Lines porte la commande totale de l'A321neo depuis son introduction à près de 3 500, avec plus de 500 avions déjà dans des flottes à travers le monde.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.12%