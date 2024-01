Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: Delta Air Lines a commandé 20 A350-1000 information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 14:24









(CercleFinance.com) - Airbus annonce une commande de Delta Air Lines de 20 A350-1000. L'A350-1000 sera un nouveau type d'avion dans la flotte de Delta.



Delta Air Lines exploite actuellement plus de 450 avions Airbus de toutes les familles de produits Airbus, de l'A220 à l'A350-900, avec plus de 200 autres en commande.



Delta bénéficiera de l'efficacité opérationnelle de l'A350-1000, qui se traduit par une réduction de la consommation de carburant et des émissions ainsi que des coûts d'exploitation et de maintenance.



Les passagers profiteront du confort de la cabine d'Airbus Airspace avec sa cabine spacieuse et silencieuse, des sièges larges, des plafonds hauts et un éclairage d'ambiance personnalisable conçus pour réduire la fatigue et le décalage horaire sur les longs vols.



'Nous sommes reconnaissants de la confiance continue de Delta dans les solutions d'Airbus pour répondre aux besoins de sa flotte', a déclaré Christian Scherer , président-directeur général de l'activité Avions commerciaux d'Airbus .



' Delta a été la première compagnie aérienne américaine à exploiter l'A350-900, et elle le fait avec beaucoup de succès. Delta accueille désormais l'A350-1000, qui ouvrira encore plus d'opportunités à la compagnie aérienne et à ses clients '.



' L'A350-1000 sera l'avion le plus grand et le plus performant de la flotte de Delta et constitue une étape importante pour notre expansion internationale ', a déclaré Ed Bastian, président-directeur général de Delta. ' L'avion complète notre flotte et offre une expérience client améliorée, avec davantage de sièges haut de gamme et les meilleurs équipements de sa catégorie, ainsi que des capacités de fret étendues. '





