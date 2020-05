Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus dégradé par S&P, inquiète pour les flux de trésorerie Reuters • 29/05/2020 à 11:23









PARIS, 29 mai (Reuters) - L'agence d'évaluation financière Standard & Poor's (S&P) a abaissé vendredi la note de crédit d'Airbus AIR.PA à A/A-1 contre A+/A-1+, expliquant s'inquiéter de l'impact de la crise du coronavirus sur les flux de trésorerie disponible de l'avionneur européen. La notation est assortie d'une perspective négative. "La perspective négative reflète l'incertitude des hypothèses utilisées dans notre scénario de référence pour Airbus, en particulier la nécessité éventuelle pour Airbus de réduire encore sa production et de s'engager dans un niveau de restructuration plus élevé que prévu actuellement", explique S&P. "Dans un tel scénario, nous supposerions qu'Airbus ne générerait pas de flux de trésorerie disponible positif au cours des deux prochaines années". (Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -5.69%

