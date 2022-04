Airbus décroche une grosse commande auprès de BOC Aviation

(AOF) - Bonne nouvelle pour Airbus (+0,70% à 104,12 euros). Le loueur BOC Aviation a signé une commande ferme portant sur 80 avions de la famille A320neo. Elle se compose de 50 A321neo, 20 A320neo et 10 A321XLR. Le deal avoisine les 10 milliards de dollars, selon les derniers prix catalogue disponibles. Les appareils seront livrés entre 2027 et 2029. « Nous sommes fiers de poursuivre notre relation de longue date avec Airbus, avec qui nous sommes partenaires depuis plus de 26 ans », a déclaré Robert Martin, le directeur général de BOC Aviation.

" Il s'agit de la plus importante commande unique que nous ayons jamais passée et elle portera à 546 le nombre total d'appareils Airbus achetés depuis notre création ", a ajouté le dirigeant.

Avant de conclure : " elle souligne notre confiance continue dans la famille A320neo pour sa fiabilité et son efficacité opérationnelle et reflète la popularité de l'appareil auprès de nos compagnies aériennes clientes ".

A fin mars 2022, BOC Aviation possédait une flotte de 530 avions qu'il louait à 78 compagnies aériennes réparties dans 36 pays et régions du monde.

Signalons également qu'Airbus a fait le point vendredi soir sur son activité commerciale du mois de mars 2022. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 63 avions commerciaux le mois dernier à 38 clients. En parallèle, 104 commandes brutes ont été enregistrées.

Sur les trois premiers mois de l'année, Airbus a livré 142 avions à 48 clients. Le groupe a donc réalisé près de 20% de son objectif 2022 (720 avions livrés, contre 611 en 2021).

Suite à ses chiffres de livraison, Stifel et Jefferies ont maintenu leur recommandation d'Achat sur la valeur, avec des objectifs de cours respectifs de 155 et 150 euros. De son côté, Kepler Cheuvreux affiche une recommandation Conserver et un objectif de cours de 130 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

-Constructeur aéronautique co-leader mondial avec Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites ;

- Chiffre d'affaires de 49,9 Mds€, tiré des avions civils à 67 %, des activités défense & espace à 21% et à 12 % des hélicoptères ;

- Carnet de commandes de 373 Mds€ provenant à 29 % d'Asie-Pacifique, à 30 % d'Europe, à 21 % d'Amérique du nord, à 9 % du Moyen-Orient et à 5 % d'Amérique latine ;

- Modèle d'affaires d'offres de solutions aéronautiques et spatiales sûres et respectueuses de l'environnement, avec un engagement fort à l'égard de la société et des services publics ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des États français, allemand (11 % chacun) et espagnol (4 %), le conseil d’administration de 9 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général ;

- Situation financière appuyée par les finances publiques, les liquidités à fin juin s’élevant à près de 34 Mds€.

=/ Enjeux /=

- Initiative « Prochain chapitre » fondée sur 3 piliers -simplification, renforcement et croissance- et visant à créer une entreprise plus rentable, plus résistante et leader de la décarbonation de l'industrie ;

- Stratégie d’innovation intégrée au modèle d'affaires et soutenue par 2,9 Mds€ de R&D :

- feuille de route « Fast-Track » priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture, associée à des partenariats extérieurs,

- structuration : E-Fan Family, ATTOL Fello’Fly, ACIC, TELEO, .ACUBED, BIZ Lab…;

- Stratégie environnementale avec l’ambition de devenir n° 1 de l’aviation décarbonée :

- conception d’un avion « ZEROe » avec carburant hybride-hydrogène,

- intégration dans le reporting des émissions émises par les clients,

- lancement de 2 centres de développement de moteurs hydrogènes en France et Allemagne,

- initiative High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production ;

- Montée en puissance des A320 Family et des cargo A350.

=/ Défis /=

- Attente pour 2023, voire 2025, de la reprise du trafic aérien aux niveaux de 2019 ;

- Sensibilité boursière aux prises de commandes, type A321 par Delta Airlines ;

- Évolution du dossier judiciaire opposant le groupe à l’allemand OHB ;

- Impact de la pandémie : hausse de 30 % du chiffre d’affaires à fin juin et retour à la rentabilité nette -2,2 Mds€-, dopée par le rebond des ventes dans l’aéronautique civile ;

- Objectifs 2021, relevés : livraison de 600 avions civils, bénéfice opérationnel de 4,5 Mds et autofinancement libre de 2,5 Mds€;

- Suppression du dividende 2020

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.