Airbus: dans un consortium pour une aviation plus propre 29/11/2022

Un groupe de sociétés de technologie aérospatiale a annoncé la formation d'un consortium de collaboration pour développer une technologie de turbosoufflante hybride-électrique et à eau pour les futurs systèmes de propulsion d'aéronefs, le projet SWITCH.



Airbus, MTU Aero Engines AG (MTU), Pratt & Whitney, Collins Aerospace (Collins), GKN Aerospace et d'autres visent à démontrer le potentiel de ces technologies pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions de CO2 des avions jusqu'à 25 % par rapport aux systèmes de propulsion de pointe actuels. Le consortium est coordonné par MTU.



SWITCH vise à améliorer l'efficacité et à réduire sensiblement les émissions sur toute l'enveloppe opérationnelle d'un avion.



Les technologies développées dans ce cadre seront entièrement compatibles avec des carburants alternatifs plus propres - tels que le carburant aviation durable (SAF) - et seront évaluées pour une utilisation future avec l'hydrogène.



' Ces nouvelles technologies joueront un rôle important dans la réalisation des objectifs nets zéro de l'aviation, au même titre que les nouvelles conceptions d'avions et les sources d'énergie durables ', a déclaré Sabine Klauke, directrice de la technologie chez Airbus.