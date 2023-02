Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - Airbus se hisse dans le vert avec un gain de moins de 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, aidé par des propos favorables de Stifel, qui réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 14% à 160 euros sur le titre du constructeur aéronautique.



Selon le broker, 'Airbus offre une croissance forte du BPA à des multiples raisonnables, un bon cash-flow au-delà de 2023 avec une position de premier plan dans un marché duopolistique et de faibles besoins en réinvestissements'.



De même, Bank of America confirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 185 à 200 euros, tandis qu'Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance', avec un objectif de cours relevé de 139 à 145 euros.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.48%