Airbus : dans le vert après une analyse positive Cercle Finance • 12/01/2021 à 17:03









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert alors que Goldman Sachs a confirmé son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 139 E après l'annonce des chiffres de livraisons. Le groupe a livré 89 avions en décembre, contre 138 l'année dernière mais enregistre une accélération significative par rapport à novembre. Au total, 566 avions ont été livrés en 2020 malgré l'impact de COVID-19, 3 % au-dessus des prévisions de l'analyste (547). ' La majeure partie des livraisons par rapport à nos prévisions étaient des avions A320neo à marge élevée, ce qui entraînera une augmentation de 202 millions d'euros de notre EBIT pour 2020 ' indique Goldman Sachs. Au total, le groupe a livré 446 avions de la famille A320 en 2020, dont 431 étaient des néos (97 %). ' Au total, Airbus a reçu 268 commandes nettes cette année. Les annulations en année pleine sont passées de 363 des annulations en 2019 à 115 en 2020 ' souligne le bureau d'analyses.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.20%