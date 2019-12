Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : dans le rouge avec des propos de broker Cercle Finance • 19/12/2019 à 14:15









(CercleFinance.com) - Airbus recule de 0,6% et sous-performe ainsi le CAC40, sur fond de propos de Barclays qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer', mais réduit son objectif de cours de 155 à 147 euros et ses prévisions de BPA d'environ 10% sur 2020-21. 'Bien qu'il s'attende encore à ce que 'le profil de cash-flow d'Airbus devienne plus prévisible et robuste que celui de Boeing', Barclays pense maintenant que 'la courbe en J sur la production d'A320s verra l'amélioration de la croissance du free cash-flow reportée'. 'Bien que ceci ne soit pas lourdement significatif pour les résultats d'Airbus, il fera néanmoins sortir de la trésorerie sur les deux prochaines années, impactant le rythme de conversion de free cash-flow', ajoute l'intermédiaire financier.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.58%