Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: Croatia Airlines reçoit un premier A220 au Canada information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Croatia Airlines, le transporteur national de la Croatie et membre de Star Alliance, a reçu son premier A220-300 à Mirabel (Canada), dans le cadre du renouvellement de sa flotte.



Il s'agit du premier avion livré à la compagnie aérienne parmi les treize A220-300 et les deux A220-100 commandés.



Airbus précise que l'A220 offre une réduction de 25 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par siège, ainsi qu'une réduction de 50 % du bruit et de 40 % des émissions de NOx.



De plus, l'A220 peut fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant durable (SAF), avec un objectif de 100 % d'ici 2030.





Valeurs associées AIRBUS 130,98 EUR Euronext Paris +0,58%