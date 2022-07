Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Airbus création de la filiale Airbus Protect information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Airbus annonce la création d'Airbus Protect, une nouvelle filiale regroupant l'expertise de la société dans les services liés à la cybersécurité, à la sûreté et au développement durable.



L'objectif de cette structure est de fournir une offre de services globale unique pour protéger Airbus à l'échelle de l'entreprise et répondre aux besoins des autorités externes et des clients commerciaux, y compris dans le domaine des infrastructures critiques.



La nouvelle organisation rassemble plus de 1 200 experts basés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en Belgique qui développeront les capacités d'Airbus et tireront parti des synergies pour développer davantage son expertise dans ces domaines clés.