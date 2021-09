Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : coopération dans la cybersécurité avec Alstom information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - Airbus CyberSecurity, filiale d'Airbus Defence and Space, et Alstom annoncent la signature d'un accord de coopération dans le domaine de la cybersécurité du transport ferroviaire. L'idée de cet accord est de fournir aux compagnies ferroviaires des solutions alliant l'expérience et les solutions d'Alstom dans le domaine des systèmes d'information dédiés au transport par voie ferrée, avec l'expertise et les services d'Airbus CyberSecurity dans le domaine de la cybersécurité des systèmes d'information industriels. ' En tant que spécialiste de la cybersécurité des systèmes industriels notamment dans le domaine du transport, nous sommes fiers de pouvoir contribuer à sécuriser les systèmes d'information du secteur ferroviaire aux côtés d'Alstom ', a commenté Nicolas Razy, directeur d'Airbus CyberSecurity France.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.32%