Airbus: contrats satellitaires pour deux armées européennes

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé des contrats avec les ministères de la Défense de la République tchèque et des Pays-Bas pour fournir des communications par satellite à leurs forces armées pour une période de 15 ans.



Les armées tchèque et néerlandaise utiliseront respectivement deux et trois canaux de la charge utile de communications militaires UHF (ultra haute fréquence) d'Airbus à bord du satellite de télécommunications Eutelsat 36D dont le lancement est prévu en 2024.



La charge utile UHF sera exploitée depuis le Network Operations Center de Toulouse. Ses 18 canaux UHF permettront jusqu'à 200 communications simultanées sur l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, une grande partie de l'Asie, ainsi que les océans Atlantique et Indien.





