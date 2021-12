Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : contrat spatial remporté auprès de l'ESA information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi la signature d'un contrat avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA) portant sur la construction d'un satellite destiné à analyser l'atmosphère de centaines d'exoplanètes. Aux termes de l'accord, Airbus dirigera un consortium industriel européen, comprenant plus 60 partenaires, chargé de la conception du vaisseau spatial 'Ariel', dont le lancement est prévu en 2029. Ce satellite aura pour mission d'étudier la composition des exoplanètes, leur formation et leur évolution, en surveillant un échantillon d'environ 1000 planètes extrasolaires dans les longueurs d'onde visibles et infrarouges. Les exoplanètes, ou planètes extrasolaires, sont des planètes situées en dehors du système solaire, qui tournent autour d'une autre étoile, et considérées comme susceptibles d'abriter la vie. Le contrat est évalué à environ 200 millions d'euros

