Airbus: contrat pour le programme Tigre MkIII

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce s'être vu attribuer par l'OCCAR, au nom de la DGA française et de la DGAM espagnole, un contrat à pour le développement, la production et le soutien initial du programme Tigre MkIII, hélicoptère d'attaque dont le premier prototype est prévu pour 2025.



Le contrat prévoit la modernisation de 42 appareils pour la France (avec une option pour 25 appareils supplémentaires) et 18 appareils pour l'Espagne. L'accord prévoit également que l'Allemagne pourra se joindre au programme ultérieurement.



Les livraisons débuteront en 2029 pour la DGA est en 2030 pour l'Espagne. Les travaux de développement puis de modernisation des Tigre seront réalisés sur les sites d'Airbus Helicopters d'Albacete, de Donauwörth et de Marignane.





