Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : contrat pour des C295 formalisé par l'Inde information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 08:57









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que l'Inde a formalisé le contrat d'acquisition de 56 Airbus C295 qui remplaceront la flotte d'Avro de l'Indian Air Force (IAF), un programme qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative 'Make in India'. Selon le contrat, Airbus livrera les 16 premiers avions 'clé en main' depuis sa chaîne d'assemblage final de Séville, en Espagne. Les 40 appareils suivants seront construits et assemblés par Tata Advanced Systems en Inde dans le cadre d'un partenariat industriel. Les 16 premiers appareils seront livrés dans les quatre ans suivant la mise en oeuvre du contrat. Tous les C295 destinés à l'IAF seront livrés en configuration de transport et équipés d'un système de guerre électronique indien.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.74%