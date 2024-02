Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: contrat en service avec ACHI information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 09:07









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon d'Anaheim en Californie, Airbus annonce qu'Air Center Helicopters (ACHI) a signé un contrat en service avec Airbus HCare pour assurer la maintenance de sa flotte de 18 hélicoptères H225 au cours des cinq prochaines années.



ACHI utilise l'avion polyvalent H225 pour effectuer un large éventail de missions à travers le monde, y compris le transport aérien expéditionnaire, la recherche et le sauvetage, l'évacuation médicale et les secours en cas de catastrophe.



Avec ce contrat, c'est l'ensemble de la flotte d'hélicoptères Airbus de cet opérateur qui bénéficiera du contrat de disponibilité des pièces en service HCare, l'offre de services complète d'Airbus Helicopters.





