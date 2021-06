Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : contrat de surveillance renouvelé avec la Royal Navy Cercle Finance • 28/06/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - La Royal Navy britannique a accordé à Airbus, une prolongation de contrat de 12 mois, afin que l'avionneur européen continue de fournir des services de surveillance maritime par satellite pour le Joint Maritime Security Center (JMSC). Le contrat prévoit notamment la surveillance continue des zones d'intérêt des eaux britanniques ainsi que la protection des frontières souveraines Britanniques contre les activités suspectes des navires. Les services de surveillance d'Airbus donneront au JMSC une meilleure compréhension des diverses activités dans les eaux britanniques, en particulier en mettant l'accent sur les navires peu coopératifs, aidant ainsi à mieux relever les défis de sécurité et à déployer rapidement des moyens d'interception.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.31%