Airbus : contrat de soutien pour le Tigre

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce la signature d'un contrat de soutien global pour le Tigre. Ce contrat va permettre d'accroître le taux de disponibilité des hélicoptères Tigre exploités par les forces armées françaises, allemandes et espagnoles. Cet accord de soutien à long terme garantit la disponibilité et la facilité de maintenance du Tigre au-delà des dix prochaines années. En France, par exemple, l'accord garantit un taux de disponibilité des pièces de rechange allant jusqu'à 98 % et une simplification de la logistique. ' Ce contrat permet à nos clients de planifier avec fiabilité leurs opérations de soutien pour les dix prochaines années ', a déclaré Bruno Even, CEO d'Airbus Helicopters.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.68%