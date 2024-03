Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: contrat de six hélicoptères H175 avec Skyco IFL information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 10:33









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir signé un contrat portant sur six hélicoptères H175 avec SKYCO International Financial Leasing, une entreprise publique appartenant à la province chinoise du Guangdong.



SKYCO Leasing est chargé de diriger le développement de l'industrie aéronautique dans la province.



Les hélicoptères polyvalents H175 acquis par SKYCO Leasing seront déployés par le gouvernement du Guangdong pour la recherche et le sauvetage, les services médicaux d'urgence, les secours en cas de catastrophe et d'autres missions de services publics en Chine.



Outre l'achat d'hélicoptères, les parties ont convenu de renforcer la présence d'Airbus Helicopters dans la province chinoise du Guangdong et dans la région de la Grande Baie, en étroite collaboration avec SKYCO Leasing via le développement conjoint d'activités de soutien et de services et un dispositif de coopération industrielle.







