Airbus: contrat de satellites militaires avec l'Allemagne

(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que les forces armées fédérales d'Allemagne (Bundeswehr) lui ont attribué le contrat de maîtrise d'oeuvre de SATCOMBw 3, le système satellitaire militaire sécurisé de nouvelle génération, qui comprend des satellites géostationnaires ainsi que le segment terrestre.



Les engins spatiaux devraient être déployés avant la fin de la décennie et la valeur du contrat est de 2,1 milliards d'euros.



Concrètement, le contrat porte sur la conception, l'intégration, les essais et la livraison en orbite de deux nouveaux satellites géostationnaires de télécommunication militaire construits par Airbus, qui succèdent aux satellites de communication COMSATBw 1B et 2B.



Il comprend de plus la mise à niveau du segment terrestre existant pour exploiter les nouveaux satellites ainsi que les services opérationnels pendant 15 ans, avec la possibilité d'une extension.







