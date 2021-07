Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : contrat de maintenance avec Air Manas information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi la signature d'un contrat de services à l'heure de vol avec Air Manas, une compagnie aérienne à bas coûts basée au Kyrgyzstan. Ce contrat de type 'flight hour services' (FHS) va porter sur la maintenance des nouveaux appareils A220 opérés par le transporteur, notamment via la fourniture de pièces détachées, indique l'avionneur dans un communiqué. Airbus précise qu'il s'agit de son premier contrat de maintenance à l'heure de vol décroché dans la Communauté des Etats indépendants (CEI).

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.01%