Airbus : contrat de cinq ans avec Capgemini

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir signé un contrat d'une durée de cinq ans avec le constructeur aéronautique Airbus pour l'accompagner dans la refonte de son poste de travail collaboratif au niveau mondial (méthodes et outils de travail). Il va ainsi intervenir sur les services de publication et de partage en ligne, les outils de collaboration et de productivité, les services de messagerie, le partage des fichiers, la messagerie instantanée, la visioconférence, et les services de téléphonie numérique.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.99%