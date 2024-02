Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: contrat-cadre avec Bristow Group information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon d'Anaheim en Californie, Airbus Helicopters indique avoir signé avec Bristow Group un contrat-cadre portant sur jusqu'à quinze hélicoptères H135 (cinq commandes fermes et 10 options), dont les livraisons doivent commencer en octobre 2024.



Figurant parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions de vol vertical innovantes et durables, Bristow propose principalement des services d'aviation à une large base de sociétés énergétiques offshore et d'entités gouvernementales.



Ses services aéronautiques comprennent le transport de personnel, la recherche et le sauvetage, l'évacuation médicale, le transport à voilure fixe et les systèmes sans pilote. Bristow exploite déjà une flotte de 10 hélicoptères de la famille H135.





