Airbus : contrat avec le ministère britannique de la Défense

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space a signé un contrat avec le ministère britannique de la Défense (MOD) pour étendre et améliorer Skynet. Il s'agira du développement, de la fabrication, de la cyberprotection, de l'assemblage, de l'intégration, du test et du lancement d'un satellite de communications militaires, Skynet 6A, dont le lancement est prévu en 2025. La valeur du contrat est supérieure à 500 millions de livres sterling. Richard Franklin, directeur général d'Airbus Defence and Space UK, a déclaré: ' La construction de ce satellite militaire ouvrira, comme Skynet 5, d'importantes opportunités d'exportation dans les années à venir, créera des emplois manufacturiers de grande valeur et soutiendra une chaîne d'approvisionnement diversifiée dans ce secteur de plus en plus important.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.00%