Airbus: contrat avec le CNES pour une mission climatique

(CercleFinance.com) - Airbus a été sélectionné par le Centre national d'études spatiales (CNES) pour concevoir et réaliser deux radiomètres micro-ondes de nouvelle génération dans le cadre de la contribution française au système d'observation de l'atmosphère (AOS) : la mission Convective Core Observations through MicrOwave Derivatives in the trOpics.



AOS a pour objectif d'optimiser l'étude des liens entre aérosols, nuages, convection atmosphérique et précipitations. Il est le fruit d'une coopération entre les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Italie et la France.



Composée de six satellites ainsi que de plateformes suborbitales aériennes et terrestres, elle fournira des données clés pour améliorer les prévisions météorologiques, de la qualité de l'air et du climat.



' Quelques semaines seulement après le lancement de la mission EarthCARE avec l'Europe et le Japon, c'est un honneur de participer à une autre mission climatique, cette fois dirigée par la NASA avec des partenaires internationaux ', a déclaré Alain Fauré, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus.



'Avec ce contrat, Airbus renforce encore son rôle dans la lutte contre le changement climatique. en aidant ' Mieux comprendre les nuages, la météo et le climat. '







