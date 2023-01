Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: contrat avec la Défense belge pour son service UHF information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 14:55









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé un contrat avec le ministère belge de la Défense pour lui fournir de services de communications tactiques par satellite pour une durée de 15 ans, grâce à un nouveau service de communications UHF, dont le lancement est prévu en 2024.



Les forces armées belges utiliseront les canaux de la charge utile hébergée par les communications militaires UHF (ultra haute fréquence) d'Airbus à bord d'un satellite de télécommunications commercial fabriqué par le constructeur aéronautique.



'Les satcoms militaires UHF sont utilisés par les forces armées pour des opérations sur terre, en mer et dans les airs. Ils ont un haut niveau d'interopérabilité et sont donc très utiles pour les opérations multinationales et de coalition', souligne Airbus.





